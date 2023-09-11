На трассе М-5 в Челябинской области заработали первые умные автовесы

Система будет выписывать грузовикам штрафы за превышение массы и габаритов

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области заработал первый автоматический пункт всегабаритного контроля проезжающих фур и грузовиков. Приборы способны на ходу измерять вес, габариты и осевую нагрузку транспортных средств. Если допустимые параметры будут превышены, нарушителям грозит штраф до 400 тысяч рублей. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщила пресс-служба южноуральского управления Росавтодора.

Комплекс, сокращенно именуемый АПВГК, смонтирован у поворота с федеральной трассы на Чебаркуль. Он работает без участия человека. Автовесы спрятаны под дорожным полотном, об их наличии говорят лишь предупреждающие знаки и электронное табло над проезжей частью.

Пункт подключен к системе мониторинга транспортного потока. Первые три месяца он будет работать в тестовом режиме — водителям будут приходить лишь уведомления о нарушении. По истечении этого срока водителей, чей транспорт не соответствует разрешенным параметрам, начнут штрафовать. Согласно действующим нормативам, длина одиночной машины не должна превышать 12 метров, автопоезда — 20 метров. Максимальная разрешенная масса для двухосных автомобилей составляет 18 тонн, а для прицепных и седельных автопоездов — от 28 до 44 тонн в зависимости от количества осей.