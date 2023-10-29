На трассе М-5 в Челябинской области возобновили ограничение движения

Почти во всех районах региона идет снег

Сегодня днем, 29 октября, на трассе М-5 в Челябинской области вновь ввели ограничение движения для большегрузов, автобусов, такси и маршруток из-за непогоды. Как сообщили в ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», ориентировочно запрет на движение будет снят во второй половине дня.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 29 октября с 11:00 до 16:00 вводится временное ограничение дорожного движения на участке с 1548 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на г. Чебаркуль) Челябинской области»,— уточнили в управлении.

Автомобилистам настоятельно рекомендовали не выезжать на трассу во избежание нештатных ситуаций.

Узнать о состоянии дороги и сообщить о проблеме можно по телефонам 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 (982) 331-37-84 (Telegram).

В пресс-службе Миндортранса Челябинской области уточнили, что на трассах работают подрядчики, которые очищают дорогу от снега, а также обрабатывают ее противогололедными материалами. На данный момент в уборке задействовано 138 единиц техники.

Очищают дороги от снега и в Челябинске. Сегодня днем на дороги вывели более 150 спецмашин и почти 500 рабочих.