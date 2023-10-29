Более 150 единиц спецтехники вывели на улицы Челябинска для уборки снега

Также задействовано 479 рабочих

В Челябинске с вечера 28 октября идет снег. Дорожники всю ночь очищали проезжую часть и тротуары от осадков, эта работа продолжается и днем 29 октября. В комитете дорожного хозяйства города рассказали, сколько единиц техники вывели на улицы Челябинска.

«Минувшей ночью на улицах города работали 117 единиц техники и 163 рабочих. В дневную смену выведено 154 единицы техники и 479 рабочих»,— уточнили в комитете.

Подрядчики очищают от снега и наледи тротуары, дороги, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. На спусках, подъемах и перекрестках при необходимости используют реагенты.