В Челябинской области прогнозируют снегопады и штормовой ветер

На дорогах ожидается гололед

Сегодня, 6 марта, в Челябинской области ожидаются штормовой ветер и снег. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют метели.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −14°C, на юге будет теплее — до −4°C. Днем температура воздуха составит −6, −11°C, на юге области воздух прогреется до −1°C. Облачно с прояснением, снег, местами возможны метели. Гололед. Ветер северный, северо-восточный от 9 до 14 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы достигнут −11°C, днем поднимутся до −6, −8°C. Облачно с прояснением, снег. Ветер северный, северо-восточный от 9 до 14 метров в секунду.