В Челябинской области обещают снег с дождем и плюсовую температуру

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение

Сегодня, 8 января, в Челябинской области ожидаются дождь со снегом и штормовой ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха будет плюсовой.

Днем в регионе столбики термометров покажут −4, +1°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на юге области с дождем. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем ожидается небольшой снег. Ртутные столбики поднимутся до −1, +1°C. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду. На отдельных участках дорог гололедица.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило автомобилистам о том, что на скользкой дороге необходимо быть предельно осторожными.

«Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться — заранее помигайте стоп-сигналами. Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди — не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция — не менее 15 м»,— уточнили в ведомстве.

Пешеходам также необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.