На трассе М‑5 в Челябинской области временно закроют движение транспорта

Рабочие будут ремонтировать участок дороги в Каслинском районе

В Челябинской области сегодня, 16 июня, из-за капитального ремонта временно ограничат движение транспорта на 118-м километре трассы М-5 «Урал». Автомобили не смогут проехать с 14:00 до 14:30 в районе села Клеопино Каслинского района. Об этом сообщил пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Казанцев.

«Временное ограничение движения транспорта в виде его полной остановки сегодня пройдет в Челябинской области на подъезде к Екатеринбургу», — рассказал Александр Казанцев.

Автомобилистам рекомендуют принять во внимание информацию при планировании своего маршрута. В случае ЧП можно круглосуточно звонить в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» по телефонам: 8 (351) 266-65-63 и 8-982-331-37-84 (WhatsApp).

Напомним, капремонт трассы М‑5 «Урал» на участке Челябинск — Екатеринбург завершится в 2022 году. Дорогу расширяют до четырех полос.