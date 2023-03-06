На трассе М‑5 в Челябинской области ограничили движение транспорта из‑за непогоды

Ограничение будет действовать до 12 часов дня

Сегодня, 6 марта, на трассе М-5 в Челябинской области ввели ограничение движения грузовых и пассажирских автомобилей из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, ограничение будет действовать до 12 часов дня.

«В связи с сильным ветром, низовой метелью, обильным снегопадом и ограничением видимости на трассе М-5 от границы с Республикой Башкортостан до развязки на город Чебаркуль с 4:30 утра введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта»,— уточнили в ведомстве.

Водителей просят учесть ограничения и не отправляться в путь. В противном случае сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов ограничить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

В Челябинской области сегодня обещают штормовой ветер до 21 метра в секунду, снегопады и снег с дождем. Также южноуральцев предупредили о гололеде на дорогах.