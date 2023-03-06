Снег с дождем, сильный ветер и плюсовую температуру обещают синоптики в Челябинской области

На дорогах ожидается гололед

Сегодня, 6 марта, в Челябинской области прогнозируют снег с дождем, метели и штормовой ветер до 21 метра в секунду. При этом погода в регионе будет теплой: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +2 градусов.

Этим утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке около −3°С, днем температура поднимется до +2°С. Облачно с прояснениями, пройдет слабый мокрый снег. Ветер юго-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики обещают около −2°С, днем потеплеет до +2°С, местами температура будет отрицательной — до −3°С. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой мокрый снег, временами с дождем. В западных районах региона осадки ожидаются умеренными. Местами возможны метели. На дорогах гололед, в горах сильный. Ветер западного направления 8—13 метров в секунду, порывы могут достигать 21 метра в секунду.