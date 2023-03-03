На трассе М‑5 «Урал» отменили ограничение движения

Запреты на проезд определенного участка вводили с 27 февраля

На трассе М-5 «Урал» не будут продлевать ограничение движения транспорта, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Запрет на проезд грузовиков, автобусов и такси на участке трассы от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль ввели 27 февраля и постепенно продляли.

В последний раз ограничение ввели сегодня, 3 марта, в 09:00. Его сняли в 16:00.

В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» попросили водителей с пониманием относиться к уборке снега на трассе, не создавать помех для спецмашин и ехать вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.



Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, в каких условиях водители ждали ясной погоды и что предпринимали дорожники для решения проблем.

Судя по прогнозу погоды, снег на территории региона продолжится и вечером. Накануне в Упрдор «Южный Урал» пояснили, что неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости — установились до 6 марта. Поэтому предлагаем посмотреть пять вариантов объезда пробок на трассе М‑5 «Урал».