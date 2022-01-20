На Таганае высота сугробов достигла 40 см

В горах снега может быть в два раза больше

На «Таганае» высота снежного покрова достигла 40 сантиметров. В горах сугробы могут быть и в два раза выше, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Обитатели леса никаких серьезных неудобств не испытывают, правда, в дни снегопадов животные предпочитают сидеть по домам, максимально сокращая все передвижения. Но потом наверстывают упущенное», — рассказали в пресс-службе НП «Таганай».

В ноябре 2015 года высота сугробов в нацпарке составила 1,2 метра.

Напомним, ранее посетителям «Таганая» запретили скатываться со склонов и троп на ледянках и тюбингах.