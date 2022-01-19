На Таганае туристам запретили скатываться со склонов на ледянках и тюбингах

Ограничение внесли отдельным пунктом в правила посещения

На Таганае ежегодно находятся любители скатиться с Двуглавой сопки, Откликного гребня или Черной скалы. Установленные запрещающие аншлаги туристов не останавливают, зачастую такие катания заканчиваются травмами. В нацпарке установили запрет на такие развлечения.

В новогодние каникулы 2021 года с Черной скалы на скорой помощи пришлось вывозить 10-летнего мальчика. Ребенок катился по тропе на тюбинге, врезался в дерево и потерял сознание. В январские выходные 2022 года сотрудники МЧС в разные дни четырежды выезжали в приют «Белый ключ», чтобы забрать оттуда травмированных туристок. Женщины в возрасте от 39 до 56 лет повредили ноги, катаясь со склонов Двуглавой сопки.

«При инструктаже, который каждый посетитель национального парка проходит при регистрации, говорится о том, что катание со склонов и по тропам опасно. Кроме того, опасности подвергаются и другие туристы — спускающийся человек может просто не увидеть несущихся сзади и не успеть вовремя отреагировать. Теперь запрет на катание официально закреплен в Правилах посещения, соблюдать их обязаны все туристы», — сообщила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Тюбинги на территории парка разрешены только в одном случае: если на них везут самых юных туристов, которым не по силам дальние прогулки по лесу.