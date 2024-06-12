На Таганае появились первые маслята

В национальном парке встречается несколько видов этих грибов. Как их узнать

На Таганае (Златоуст) появились маслята. Пока их не очень много, но обильные дожди и тепло дают повод ждать хорошего урожая, рассказали в национальном парке.

Маслят в таганайских лесах можно встретить несколько видов. Первые — летние, светло-желтые с тонкой ножкой.

«Кроме летних, это лиственничные с яркой лимонной шляпкой, редкие для национального парка полоножковые и, конечно, масленок настоящий или обыкновенный, или поздний, или осенний», — говорится в сообщении.

Важно, что собирать все эти грибы можно без опаски — у маслят нет ядовитых двойников.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало, что с начала июня грибники делятся фотографиями первых опят, а весна оказалась урожайной на сморчки.