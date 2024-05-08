Челябинец за два дня собрал 50 килограммов сморчков

Мужчина рассказал, где найти самые грибные места в области

«Сморчки растут в смешанных лесах, в лесах с низинами. Действительно очень вкусные грибы, но — именно шляпка, полное название гриба — сморчковая шапочка. Полянку с ними нашел случайно, особенность этих грибов в том, что они растут кучками. Если увидел один — знай, рядом их много, рассыпаны по опушке. Сезон сбора короткий, только в апреле и мае. Не все знают, насколько они вкусны, поэтому часто принимают за поганки. Меж тем за этим грибом охотятся даже рестораторы»,

— рассказал Артур.

Житель Челябинска Артур К. за два дня собрал 50 килограммов сморчков. Оказывается, немногие знали, что это вкусный и полезный гриб. О том, где их найти, как готовить и отличить от похожих строчков, мужчина рассказал ИА «Первое областное».

У сморчковой шапочки нет ложных грибов, но есть похожие на них, тоже съедобные, — строчки. Различить их нетрудно. У сморчка ножка длинная и тонкая, у строчков ножка короче и толще.

«Я собираю сморчки прямо с ножками, но потом их срезаю при обработке. Шляпки можно засушить, пожарить, сварить. Только не консервировать — будут резиновые»,

— поделился челябинец.

«Сейчас все грибники ждут именно их. Как только установится стабильно теплая погода, можно выбираться за ними. Еще вешенки пойдут»,

— рассказал Артур.

В мае, по словам опытного грибника, можно собирать сыроежки, маслята и более благородный гриб — подберезовик.

Наиболее урожайные на грибы леса находятся в Аргаяшском районе, на Курочкино, в Полетаево‑1, 2. Много грибов близ поселка Смолино и Южно-Челябинского Прииска.

«Основной грибной сезон длится с июля по октябрь. В эти месяцы можно насладиться сбором груздей, опят, лисичек. В прошлом году грибов было невероятно много. Только боровики вывозили багажниками. Кстати, много грибов в сосновом бору в Кургане. В прошлом году даже находили рядовку фиолетовую. Этот гриб занесен в Красную книгу. Для меня сбор грибов — это отдых для души в первую очередь. А урожай — приятное дополнение»,

— заключил челябинец.