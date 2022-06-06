Пожилая семейная пара потерялась в лесу Челябинской области

Супругов ищут вторые сутки

Спасатели и полиция разыскивают пожилую супружескую пару — 83-летнего мужчину и 74-летнюю женщину. Они отправились в лес на Таганай за кислицей в воскресенье и до сих пор не вернулись. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в 1-м пожарно-спасательном отряде Златоуста. Пострадавшие успели связаться с поисковиками по телефону.

«Профессионалы сориентировали чету на местности, велели ждать на тропе подножия Малого Таганая в районе горы Шабаш. Спасатели отправились за семьей на квадроциклах. В указанном месте потерявшихся не оказалось, оборвалась и телефонная связь с ними — скорее всего, разрядились телефоны. На место были отправлены и пожарные, которые подавали звуковые и световые сигналы. Безрезультатно», — рассказали в пожарно-спасательном отряде.

Поисковые работы велись всю ночь и продолжаются. К операции подключились и сотрудники нацпарка «Таганай».