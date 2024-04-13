На Таганае обнаружены медвежьи следы

Сотрудники нацпарка дали советы, как избежать встречи с хозяином тайги

На Таганае обнаружены медвежьи следы: проснувшийся хозяин тайги наследил на тропе между приютом и Киалимским кордоном.

Сотрудники нацпарка дали туристам несколько советов, как вести себя во избежание опасного рандеву.

«Встреч „нос к носу“ с человеком на территории национального парка не случалось уже несколько лет, а случаев нападения медведя — и того дольше, но отправляясь в поход, стоит помнить несколько правил. Обозначайте себя — разговаривайте, пойте песни. У медведей хороший слух, он первым вас услышит и обойдет. Уберите все сильно пахнущие продукты в герметичные пакеты. Запах пищи может привлечь косолапых, ведь обоняние у них в семь раз острее, чем у собак», — говорится в сообщении.

Также не следует оставлять мусор и пищевые отходы на стоянках и тропах. Такие «подачки» притягивают хищников как магнит. А прикормленные медведи становятся непредсказуемыми.

Напомним, в Кизильском районе обсуждают, как поймать медведя, которого прикормили автомобилисты. Косолапого планируют вывезти в горно-лесную зону и выпустить в естественную среду обитания.