В Кизильском районе ловят медведя, которого прикормили автомобилисты

Животное планируют переселить в горно‑лесную зону

Медведя из Кизильского района, которого вновь заметили этой весной у поселка Увальского, переселят в естественную среду обитания в горно-лесную зону региона. Совещание по «переезду» состоится сегодня на месте. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

Планируется, что к отлову животного подключатся специалисты Челябинского зоопарка, которые несколько лет назад успешно отловили двух медведей в курортном поселке Банное.

Напомним, дикий гость появился в окрестностях поселка прошлой осенью, благополучно перезимовал и был замечен уже этой весной. Медведь обитает в лесопосадке и вечерами выходит к автодороге. Оказалось, его периодически подкармливают автомобилисты, проезжающие по трассе Кизильское — Магнитогорск.

«А ведь делать этого категорически нельзя: подкормленное животное будет приходить снова и снова туда, где ему дали корм, то есть находиться вблизи поселка», — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Минэкологии Андрей Питовин.

Специалисты отмечают, что животное – молодое (не более трех лет), в поисках пищи достаточно близко подходит к поселку, ведет себя неагрессивно, при встрече с людьми — осторожно.

Сразу после появления медведя вблизи поселка для жителей разработали памятку, как действовать при внезапном столкновении с медведем: нельзя убегать, необходимо, максимально сохраняя спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или отступать, медленно пятясь.

Также южноуральцам напоминают, что нельзя выбрасывать пищевые отходы вблизи жилья, так как это может привлекать медведя и других хищных животных; необходимо своевременно вывозить мусор в местах сбора и содержать в чистоте мусорные площадки.