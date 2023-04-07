На Таганае летом начнут прокладывать Большую уральскую тропу

Мегамаршрут свяжет четыре региона

Этим летом на Таганае начнется отбивка трека нового межрегионального туристического маршрута — Большой уральской тропы, сообщили сегодня, 7 апреля, в пресс-службе нацпарка. Работой займется команда «Лаборатории внутреннего туризма» — некоммерческой организации из Екатеринбурга, которая прошлой осенью презентовала проект БУТ в Челябинске.

Планируется, что Большая уральская тропа зайдет на Таганай со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории парка. Общая протяженность маршрута составит более тысячи километров, он свяжет Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край и Башкирию. Тропа пройдет по Уральскому хребту с юга на север, объединив несколько существующих маршрутов в один.

Напомним, что в октябре 2022 года в Челябинске состоялась встреча разработчиков тропы с представителями курирующих туризм структур. Тропа на территории Южного Урала начнется в Верхнем Уфалее. Оттуда туристы смогут пройти на Вишневые горы, Сугомак и Егозу у Кыштыма, Юрму возле Карабаша. Затем со стороны Дальнего Таганая путешественники попадут в нацпарк «Таганай». Конечная остановка в Челябинской области — поселок Тюлюк. Далее тропа уйдет в Башкортостан через Большой Иремель.