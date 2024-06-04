На стенде Челябинской области на ВДНХ презентовали мультфильм «Малыш Т-34»

Автором идеи стал бывший южноуральский КВНщик Антон Морозенко

На стенде Челябинской области на выставке «Россия» презентовали новый анимационный фильм «Малыш Т-34». Автором идеи патриотического мультфильма стал экс-КВНщик, выступавший за челябинскую команду «Луна» Антон Морозенко, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По сюжету маленький танк Т-34 рвется на фронт на знаменитом параде 7 ноября 1941 года, но его не берут из-за возраста. Чтобы подрасти, он отправляется в Челябинск. Но после схода с конвейера Челябинского Кировского завода его устанавливают в каком-то городе на постамент в качестве памятника. «Малыш» смиряется со своей судьбой, пока однажды его не приходят демонтировать.



Антон признается: идея родилась... от обиды.

«В августе 2022 года я был дома, увидел по телевизору, как в Нарве (Эстония) сносят памятник советским воинам — там был установлен наш знаменитый танк Т-34. Мне стало обидно, грустно, больно, кулаки сжались... Но как я мог отреагировать, если я не министр, не тот, кто что-то решает? Только творчеством. У меня родилась идея, по которой я за ночь буквально написал сценарий. Потом я оказался в Челябинске и мне удалось донести идею до Алексея Леонидовича, и вот результат», — рассказал Антон Морозенко журналистам.

Он добавил, что работать над мультиком ему помогала большая команда студентов и преподавателей ВГИКа.

Алексей Текслер выразил благодарность команде авторов мультфильма:

«Очень актуальная идея, учитывая, как сейчас многие переписывают историю, не понимая, что делают, ведь история — это будущее. Рад, что такие молодые, креативные люди берутся за подобные патриотические проекты».

Презентация анимационного фильма состоялась в рамках Дней Урало-Сибирского региона, которые проходят на форуме 4 и 5 июня. В ходе пленарного заседания Алексей Текслер представил участникам встречи достижения Южного Урала на пути к технологическому суверенитету страны.

