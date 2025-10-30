На Симской эстакаде начали бетонировать проезжую часть

Самое длинное искусственное сооружение Южного Урала планируют сдать в 2026 году



На строительстве крупнейшей эстакады Южного Урала через реку Сим начался важный этап — укладка проезжей части. Уже установлены опоры и металлоконструкции, смонтированы 120 балок длиной 33 метра. Сейчас рабочие приступили к бетонированию монолитной плиты, сообщает подрядчик «Дортрансстрой».

Новая эстакада станет частью трассы М-5 «Урал» на объезде города Сим. Объездная дорога протяженностью 18,8 километра будет самым длинным и высоким искусственным объектом такого типа в регионе. По данным строителей, уже выполнено более 90% железобетонных опор и собраны почти все металлоконструкции.

Новая объездная дорога сгладит сложный горный рельеф и сократит время в пути как минимум на час. После завершения работ более 150 километров трассы «Урал» в регионе станут четырехполосными.

Сдача эстакады в эксплуатацию запланирована на 2026 год. Проект позволит разгрузить движение через горнозаводскую зону Челябинской области и повысит безопасность на одном из самых сложных участков федеральной трассы.