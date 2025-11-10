На Шершневском кольце закроют сезонную ярмарку

Торговцам предложили самостоятельно выбрать участок для переезда рынка

На Шершневском кольце в Челябинске закроют сезонную садовую ярмарку. Причина — в изменении дорожной схемы, в рамках которой необходимо оборудовать разворотное кольцо, заняв часть территории рынка. Вице-мэр по дорожному хозяйству предложил продавцам выбрать новый участок для торговли самостоятельно.

Согласно плану капитальной реконструкции Шершневского кольца, на улице Прибрежной построят разворотное кольцо. Также в 2026 году планируется построить новую дорогу между улицами Прибрежной и Лыжных Батальонов. Таким образом дорожники хотят разгрузить транспортный поток.



Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев предложил садоводам создать инициативную группу.



«Определить два-три земельных участка, на которых они хотели бы разместиться, и подать заявление в администрацию. Мэрия рассмотрит его, и если на выбранных участках будет возможность организовать сезонную ярмарку, то такое решение будет принято», — сказал вице-мэр.

