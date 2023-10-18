На северо‑западе Челябинска восстановили теплопровод

Отопление и горячую воду включат в оставшихся домах после полудня

На северо-западе Челябинска завершили работы по устранению аварии на магистральном трубопроводе. Горячая вода и отопление в оставшихся домах должны появиться сегодня, 18 октября, после 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

«В 9:10 18 октября работы по локализации поврежденного участка были закончены, до 12:00 будет произведено заполнение и включение сетей микрорайонов и восстановлено теплоснабжение в оставшихся домах», — уточнили в компании.

Напомним, авария на магистральном трубопроводе на Комсомольском проспекте произошла днем 17 октября. В результате без горячей воды и отопления остались 112 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне № 18 в границах улиц Чичерина, 40-летия Победы, Салавата Юлаева, Звенигородской, проспекта Победы и Комсомольского проспекта.

Изначально завершить работы планировали до 24:00 17 октября, однако устранить аварию в указанное время не удалось. По данным на 8 утра без отопления и горячей воды оставались 79 многоквартирных домов.