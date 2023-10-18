79 домов остаются без горячей воды и отопления на северо‑западе Челябинска из‑за аварии

Работы по устранению повреждения на трубопроводе продолжаются

На северо-западе Челябинска по состоянию на 8 часов утра без горячей воды и отопления остаются 79 многоквартирных домов. Аварийные работы на магистральном трубопроводе продолжаются, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Компания „УСТЭК-Челябинск“ продолжает аварийно-восстановительные работы в микрорайоне 18. Ситуация находится на постоянном контроле администрации города Челябинска», — уточнили в мэрии.

Напомним, авария на магистральном трубопроводе произошла вечером 17 октября. В результате без горячей воды и отопления остались 112 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне № 18 в границах улиц Чичерина, 40-летия Победы, Салавата Юлаева, Звенигородской, проспекта Победы и Комсомольского проспекта.

Изначально завершить работы планировали до 24:00 17 октября, однако устранить аварию в указанное время не удалось.