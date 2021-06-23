На северо-западе Челябинска планируют построить пять школ

Планами по возведению объектов поделилась глава города Наталья Котова

В ближайшие годы на северо-западе Челябинска планируют построить пять школ. Это станет возможно благодаря соглашению, которое правительство Челябинской области планирует заключить с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Об этом в прямом эфире с жителями микрорайона Тополиная Аллея 23 июня сообщила глава города Наталья Котова.

«В микрорайоне № 33, где сейчас пустырь, есть проектно-сметная документация по строительству школы, она находится в Госэкспертизе. Как только будет получено положительное заключение, направим документы в правительство региона для дальнейшего участия в программе госкорпорации ВЭБ.РФ. По строительству школы в микрорайоне № 34 документация уже направлена в госкорпорацию. По школе в микрорайоне № 20 компания „Легион“ занимается проектированием. И четвертая школа планируется между „Метраном“ и микрорайоном Парковый-2 — проект разрабатывается. Только нужно подождать», — рассказала жителям глава Челябинска.

Новые учреждения появятся на северо-западе города в 2023—2024 годах. Срок строительства школы в среднем составляет 2,5 года.

«Еще одна школа на 1100 мест запланирована в границах улиц Академика Макеева — Героя России Родионова — Академика Королева. Там будут классы со спортивным уклоном, потому что школа будет располагаться рядом со строящимся сейчас спортивным кластером. Но срок строительства здесь несколько другой, чем у четырех школ, планы по которым я озвучила», — добавила Наталья Котова.

Как заявил в обращении к Заксобранию глава региона Алексей Текслер, в Челябинской области за ближайшие три года построят 22 школы. Возведение трех объектов — в Челябинске, Кунашаке и Верхнеуральске — завершится уже в 2021 году.

Напомним, ВЭБ.РФ — это российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.