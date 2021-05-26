На северо-западе Челябинска ограничат движение на время проведения полумарафона

Мероприятие пройдет 30 мая с 10 до 14 часов

В воскресенье, 30 мая, в Челябинске пройдет пятый Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». На время проведения спортивного мероприятия движение транспорта на северо-западе города ограничат.

«С 10:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской набережной до Северо-Крымской и в обратном направлении. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений», — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, в масштабном забеге с синхронным стартом примут участие тысячи человек из 84 городов страны, от Калининграда до Камчатки. В Челябинске стартовой площадкой является ЛА «Трактор».

Первыми на старт выйдут участники на дистанции 1 километр, после них выйдут спортсмены на дистанции 21,1 километра, 10,5 километра и 5 километров. Награждение начнется в 12:30. Регистрация для участия в полумарафоне открыта на сайте.