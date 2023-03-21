На северо-западе Челябинска обустроят новую экотропу протяженностью более километра

Работы стоимостью почти 10 млн рублей начнут в апреле

В августе этого года на северо-западе Челябинска появится экологическая тропа «ЧистоПарковый». Как сообщили в пресс-службе администрации города, благоустроенная тропа протяженностью более километра появится между улицами Александра Шмакова, Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Генерала Брусилова в 55-м микрорайоне.

Вдоль тропы, выполненной из природных материалов, установят наружное освещение, скамейки для отдыха и урны. Для любителей активного отдыха планируется воркаут-площадка.

Стоимость контракта — 9,3 миллиона рублей. Торги по выбору подрядчика уже завершены. В ближайшее время на участке, где будет расположена экотропа, снесут аварийные деревья и уберут валежник.

Кстати, инициаторами создания экотропы выступили ученики Образовательного центра № 5. Проект получил широкую поддержку местных жителей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в национальном парке «Зюраткуль» разработают тропу ощущений. Это будет неровная дорожка, устланная шишками, бревнами, камнями и песком. Проходить ее нужно будет босиком.