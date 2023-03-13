В парке «Зюраткуль» разработают тропу ощущений «Урман»

Проект выиграл в первой волне конкурса «Открываем Россию заново»

Тропа ощущений «Урман» — это новый маршрут в национальном парке «Зюраткуль». Название тропы переводится как «темнохвойный лес». Это неровная дорожка, устланная шишками, бревнами, камнями и песком, длиной 2,6 километра — проходить ее нужно босиком.

В августе 2022 года ее разработали студенты. Этим летом в национальном парке «Зюраткуль» проведут историко-этнографическое исследование и изучение опыта парков по организации работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. На его основе будет создан макет тропы, по тропе смогли бы пройти абсолютно все желающие.

«Зюраткуль» также объявил о начале набора волонтеров на лето. Их главное задачей станет продолжение строительства «Босоногой тропы» и создание арт-объектов по пути.





Автор: Дарья Малова