На ремонт школ в Челябинской области в 2023 году потратят более 562 млн рублей

На большинстве объектов работы завершат к 1 сентября

В Челябинской области капитально отремонтируют в текущем году 11 школ, и на это выделено 562,2 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, основную часть школ приведут в порядок к 1 сентября, а остальные, где объем работ больше, — до конца года.

Капитальные ремонты уже начались на всех 11 объектах. Работы идут в рамках партпроекта «Новая школа» и народной программе партии «Единая Россия».

«Задача органов управления на местах и ответственных ведомств — сделать все, чтобы работа была завершена в установленные сроки. Особое внимание на еженедельных совещаниях обращаю на наши „запретки“ — Трехгорный, Снежинск, Озерск. В этих городах мы тоже запланировали ремонты в школах. Поскольку территории имеют статус ЗАТО, главам городов нужно было держать на контроле вопросы оформления въездных документов для подрядных организаций, чтобы не затягивать старт ремонта. Сейчас уже можно сказать, что подрядчики зашли на все 11 объектов, работа идет», — уточнила чиновница.

Ирина Гехт напомнила, что возможности капремонта не исчерпываются обновлением помещений: у школ есть шанс «перезагрузить» образовательные пространства. Первая замгубернатора рекомендует подключить к делу детей.

«Часто именно дети высказывают интересные идеи, как можно усовершенствовать ту или иную часть школы. Ведь они проводят в ее стенах львиную долю своего дня. Рекомендую руководству школ и управлений образования прислушиваться к пожеланиям детей, педагогов и действовать сообща. А еще призываю родителей подключаться к контролю за ходом работ: постепенно будем обновлять и другие образовательные учреждения, поэтому обратная связь с вашей стороны имеет важное значение», — подытожила Ирина Гехт.