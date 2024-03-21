На реке в Челябинской области взорвали лед

МЧС региона предупреждает о наступлении паводка

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинской области сотрудники МЧС освободили ото льда реку Нижний Тогузак в Варненском районе. Взрывать лед начали накануне, эпичными кадрами ведомство поделилось в своих соцсетях.

На реке Нижний Тогузак подрыв льда проводят ежегодно. А в этом году меры усилены, поскольку паводок ожидается выше нормы. Пик половодья придется на 5—15 апреля, но уже сейчас спасатели организуют свободный проход льда.

Накануне начали и распиловку льда на реке Уй в Троицком районе. До этого на нескольких участках рек на юге области и в Ашинском районе провели чернение. Это уменьшит заторы льда и обезопасит от подтоплений населенные пункты.

Накануне губернатор Алексей Текслер провел заседание комиссии по предупреждению паводка и пожарной безопасности в регионе. Он поручил усилить контроль за качеством питьевой воды во время половодья.