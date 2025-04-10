На проспекте Победы в Челябинске на 2 года ограничат движение для строительства метротрама

Ограничения коснутся только автотранспорта, трамваи продолжат ходить в обе стороны в обычном режиме

С 12 апреля 2025 года в Челябинске вводится полное ограничение движения автотранспорта по участку проспекта Победы в границах улиц Косарева — Краснознаменная. Здесь начнется строительство участка линии скоростного метротрамвая «Север — Юг», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

Подрядная организация АО «Моспроект-3» уже приступила к выносу водовода и сетей наружного освещения на данном участке. В ближайшее время начнутся работы по переустройству ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети. Параллельно с выносом коммуникаций начинаются работы по устройству стартового котлована: установка ограждения, устройство форшахты, бурокасательных свай, монтаж распорной системы крепления котлована.

Предварительное время окончания работ на проспекте Победы — июнь 2027 года.

По словам начальника управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений Миндортранса Александра Сухорукова, перекрытие движения автотранспорта на важной городской магистрали — мера непопулярная, но совершенно необходимая для дальнейшего развития общественного транспорта в областном центре:

«Мера вынужденная, но откладывать нельзя. Для удобства водителей продуманы объездные пути: по параллельным Братьев Кашириных и Комсомольскому проспекту, а также по прилегающим Косарева, Чайковского, Молодогвардейцев, Краснознаменной. При этом движение трамваев по проспекту Победы в обоих направлениях сохраняется, подъезды к домам и предприятиям обеспечены», — подчеркнул специалист.

Подробнее о схемах объезда участка строительства метротрама на Северо-Западе рассказывали здесь.