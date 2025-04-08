В Челябинске стартует строительство линии метротрама на проспекте Победы

До лета 2027-го движение на части проспекта закроют. В Миндортрансе рассказали, как можно будет объехать стройку

С 12 апреля в Челябинске на два года полностью закроют движение автотранспорта на участке проспекта Победы между Косарева и Краснознаменной. Ограничение связано с началом активной стадии работ по строительству линии метротрамвая, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Подрядная организация АО «Моспроект-3» уже приступила к выносу водовода и сетей наружного освещения на данном участке. В ближайшее время начнутся работы по переустройству ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети. Параллельно с выносом коммуникаций начинаются работы по устройству стартового котлована: установка ограждения, устройство форшахты, бурокасательных свай, монтаж распорной системы крепления котлована.

Время окончания работ — июнь 2027 года.

На этот период для автотранспорта будет организован объезд по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту. Будет изменен режим работы 28 светофорных объектов, появятся два новых светофора. На участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Чайковского в прямом и обратном направлениях временно будет отменено действие выделенных полос для общественного транспорта.

По мнению инженера по безопасности дорожного движения Ксении Кондратовой, благодаря предусмотренным мерам выравнивания транспортного потока можно ожидать в течение месяца, а новые маршруты очень быстро станут привычными и удобными.

«На участке, где вводится ограничение движения, достаточно благоприятно сформирован каркас улиц. Проспект Победы параллельно дублируют магистральные Братьев Кашириных и Комсомольский проспект. В свою очередь, улицу Братьев Кашириных и Комсомольский проспект дублируют улицы Университетская Набережная и Куйбышева, которые, безусловно, распределят между собой транспортный поток с проспекта Победы», — говорит эксперт.

Добавим, трамваи продолжат ходить по проспекту Победы в обоих направлениях без ограничений.