На пост главы Миасса претендует кандидат из местной администрации

Он работает в мэрии 12 лет

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности главы Миасса в Челябинской области присоединился третий кандидат. Сегодня заявку подал начальник управления имущественных отношений миасской мэрии Николай Булдыгин.

Чиновнику 34 года, он имеет высшее юридическое образование и с 2011 года работает в администрации Миасса. Кроме него за пост мэра Миасса на сегодняшний день готовы бороться вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук и челябинский бизнесмен, офицер в отставке Виктор Легенчук.

У прочих потенциальных кандидатов, если таковые появятся, есть еще один день на подачу заявки: документы принимаются до 17:00 24 марта.

Напомним, 3 марта депутаты Миасского городского собрания утвердили досрочную отставку прежнего главы Григория Тонких, 6-го числа и. о. главы города был назначен председатель горсобрания Дмитрий Проскурин, а исполнять обязанности спикера представительного органа остался его заместитель Сергей Сесюнин.