На пост главы Миасса заявился вице-губернатор Челябинской области

Пока у Егора Ковальчука только один конкурент

23 марта вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук подал документы на участие в конкурсе по выбору нового главы Миасса. Замглавы региона подтвердил это в переписке с корреспондентом ИА «Первое областное». До окончания срока подачи документов остались сутки, и пока у Егора Викторовича только один конкурент.



Напомним, 3 марта депутаты Миасского городского собрания утвердили досрочную отставку прежнего главы Григория Тонких, 6-го числа и. о. главы города был назначен председатель горсобрания Дмитрий Проскурин, а исполнять обязанности спикера представительного органа остался его заместитель Сергей Сесюнин. Тогда же депутаты утвердили положение о конкурсе на соискание должности главы Миасского городского округа.

До сих пор единственным заявившимся кандидатом был челябинский бизнесмен, офицер в отставке Виктор Легенчук. Политбомонду он известен тем, что регулярно участвует в конкурсах и выборах в представительные органы в разных муниципалитетах: так, в свое время Легенчук пытался стать мэром Челябинска (проиграл Владимиру Елистратову), затем — Златоуста (в 2019 году конкурс выиграл действующий глава Максим Пекарский).

23 марта подал документы на конкурс Егор Ковальчук, в этот же день миасское собрание сформировало свою часть конкурсной комиссии, назначив в нее депутатов Сергея Сесюнина, павла Логинова и Николая Кривошеева. Трех членов комиссии от области определит губернатор Алексей Текслер.

«Документы на конкурс подал вице-губернатор Егор Ковальчук. Понятно, что это кандидатура, поддержанная губернатором. Региональные власти демонстрируют особое внимание к эффективности управления Миассом как городом с развитой промышленностью, решающим важнейшие задачи оборонного комплекса. Ковальчук — в прошлом министр промышленности региона, а сейчас замгубернатора, курирующий Минпром, и, конечно, он как никто другой обладает глубоким знанием ситуации и пониманием, что может и должен делать в этом направлении мэр Миасса в связке с руководителями предприятий. Также стоит еще раз напомнить, что Егор Ковальчук имеет опыт работы с городским хозяйством и ЖКХ на региональном уровне (в ХМАО) и на муниципальном уровне — в Челябинске», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников.