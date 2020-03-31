На полгода продлили жилищную субсидию в России

Не требуется предоставление документов.

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В России на шесть месяцев продлили жилищную субсидию. При этом не нужно подавать документы, в том числе — подтверждающие доходы семьи.

В региональном Минсоце пояснили, что это касается одиноких неработающих пенсионеров и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, получающих жилищную субсидию в период с 01.10.2019 года по 31.03.2020 года.

Также это распространяется на тех, у кого период получения жилищной субсидии закончился в феврале 2020 года. И для всех, кто получает жилищную субсидию в период с 01.10.2019 года по 31.03.2020 года.