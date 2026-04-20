Прохладной и дождливой выдастся третья декада апреля в Челябинской области

На крайнем севере могут пройти смешанные осадки

Погода в Челябинской области на наступившей неделе ожидается хмурой. В Челябинске и южной половине области существенного похолодания не будет, а осадки в виде дождя пройдут лишь в отдельные дни. На севере региона температура заметно снизится, дождей будет больше, возможны и смешанные осадки. Подробнее о погоде с 20 по 26 апреля — в материале ИА «Первое областное».

«Новая неделя пройдет с преобладанием юго-западного переноса воздушных масс в Уральский регион и прохождением циклонов с Поволжья. Один из них приблизится уже во вторник, 21 апреля, вызовет понижение температуры и осадки. К выходным потеплеет»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня сухо и очень тепло — до +18 градусов. Во вторник пройдет дождь, градусники покажут +15. Со среды и до конца недели температура будет варьироваться от +11 до +14 градусов. Небольшие осадки еще возможны в четверг.

На юге области небольшие дожди пройдут во вторник, четверг и пятницу. В начале недели и выходные синоптики обещают до +18 градусов, в середине недели — от +11 до +14.

В северной половине региона резко похолодает уже с прохождением первого циклона во вторник: с +16 температура снизится до +7 градусов, пройдет дождь, ночью со снегом. До пятницы погода будет сохраняться прохладной и ненастной. В выходные потеплеет до +12.

