На Первом озере нашли родник с питьевой водой

На набережной обустраивают 220-метровый пляж

На улице Хохрякова в Челябинске строят набережную Первого озера. Протяженность будущего пляжа — более 220 метров. Подробнее о том, как идут работы, в своем телеграм-канале рассказала мэр Наталья Котова.

С территории уже вывезли более 50 тонн ила. На берегу убрали поросль и мусор, рабочие укладывают бетонную брусчатку. Береговая зона засыпана песком.

В ближайшие две недели на набережной проложат пешеходные дорожки, специальное покрытие для бега. Здесь обустроят газоны, высадят деревья, установят светильники и спортивные тренажеры.





Во время работ на территории нашли родник с питьевой водой. Его облагородят, сохранив природный рельеф.

Напомним, ранее градостроительная комиссия выдала спортшколе олимпийского резерва по боксу «Алмаз» разрешение на строительство возле Первого озера физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и общежития для спортсменов.