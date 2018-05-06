/ На перебои в работе троллейбусов пожаловались челябинцы

Электротранспорт встал в центре города.

Сразу несколько троллейбусов приостановили свое движение днем сегодня, 6 мая. Вереница из электротранспорта выстроилась от остановки Публичная библиотека в сторону Алого поля. Об этом рассказали челябинцы в социальных сетях.

Возле «Публички» в сторону Алого поля встали троллейбусы. — сообщили местные жители.

В Службе организации движения Челябинска пояснили, что причиной перебоев в работе стало дорожно-транспортное происшествие.

На месте сотрудники ГАИ оформляли ДТП. В 14:07 движение электротранспорта восстановлено. — пояснили в ведомстве.

На данный момент троллейбусы работают в обычном режиме.