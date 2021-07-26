На озере Тургояк разрешили купаться после проверки воды

Городской пляж Миасса прошел контроль

На озере Тургояк провели лабораторное исследование воды в районе городского пляжа. Пляж был закрыт с начала июля после сообщения о наличии в воде кишечной палочки. Результаты исследований воды хорошие, сообщили в мэрии Миасского городского округа.

Пробы были взяты 22 июля на городском пляже. Специалисты испытательного лабораторного центра в Миассе проверили воду как на поверхности, так и на глубине.

«Результаты исследований воды хорошие, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“», — сообщили в мэрии.

По протоколу исследований по некоторым показателям вода в Тургояке в десятки раз чище гигиенических нормативов СанПин.