На озере Тургояк освятили ледяную часовню

Сооружение высотой девять метров, внутри которого расположена купель, возводили 12 дней

На озере Тургояк под Миассом возвели необычную часовню — из досок, фанеры и льда. Внутри расположилась купель, которую осветили накануне. Местные жители уже окунулись в воду, несмотря на то, что крещенские праздники пройдут 18 и 19 января.

По данным местных СМИ, инициатором проекта стала команда яхты «Челябинск» под командованием политика Владимира Горнова. При поддержке отца Александра Никулина, служащего в Новоуткинске Свердловской области, была возведена часовня высотой девять метров. Сначала строители собрали опалубку, затем забили в нее снег. Купол часовни сделан из замороженной и окрашенной воды. На создание проекта ушло около 12 дней.

Купель, оборудованную в ледяной часовне, уже проверили сотрудники Управления ГО ЧС Миасского городского округа.

«Перед Крещением мы проводим рейдовые мероприятия по готовности купелей в акватории озера Тургояк. Одна из них, и первая, которая торжественно сегодня была освящена, расположена на базе „Форелька“. Купель оборудована в соответствии со всеми требованиями. Есть аттестованные матросы-спасатели, которые будут обеспечивать безопасность. Мы рекомендуем погружаться в купели с поправкой на состояние здоровья, это необязательно делать в крещенскую ночь, можно в течение всей недели»,— цитирует «Полит74» Валерия Карпунина, начальника ведомства.

Отметим, во избежание неприятностей, отправляясь на крещенские купания, необходимо соблюдать все рекомендации МЧС. Подробнее о них можно узнать здесь.