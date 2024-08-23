На одной из самых проблемных улиц Челябинска в сентябре восстановят ливневку

Цена вопроса — почти 12 миллионов рублей

На улице Валдайской в Калининском районе Челябинска восстановят сети ливневой канализации. Комитет дорожного хозяйства ищет подрядчика, который выполнит работы в течение месяца.

Проблемный участок находится на особом контроле дорожных служб не первый год. Имеющаяся здесь насосная станция завода не всегда справляется с дождевыми потоками.

«Подрядчику предстоит уложить под землей 230 метров полиэтиленовой трубы, смонтировать колодцы, установить люки и дождеприемные решетки. Начальная цена контракта — 11,7 миллиона рублей», — рассказали в мэрии.

Заявки принимаются до 29 августа 2024 года. Выполнить работы победителю торгов предстоит до 30 сентября.

Напомним, ранее на августовском заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Челябинской гордумы обсуждались перспективы развития системы дождевой канализации в южноуральской столице. Вместе с проектно-изыскательскими работами стоимость строительства и восстановления ливневок на проблемных путепроводах в ценах 2024 года составляет не менее 3 миллиардов рублей.