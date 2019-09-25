Послушать
00:00
Пассажиры, которые планировали вылететь из Челябинска в Сочи в 11:15, сядут на борт не раньше 15:10. Сообщения о задержках рейсов появились на онлайн табло. Задержки произошли у двух авиакомпаний: Smartavia и Red Wings.
«Причина в позднем прибытии, мы ждем. Они просто еще не вылетели из аэропортов, где сейчас находятся: Сочи и Симферополя», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе аэропорта.
На курорты пассажиры вылетят, как только самолеты прибудут в Челябинск и будут готовы к обратному вылету.