На несколько часов задерживаются вылеты в Сочи и Симферополь из Челябинска

Табло в аэропорту «Челябинск» заполняется статусами «задерживается».

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Пассажиры, которые планировали вылететь из Челябинска в Сочи в 11:15, сядут на борт не раньше 15:10. Сообщения о задержках рейсов появились на онлайн табло. Задержки произошли у двух авиакомпаний: Smartavia и Red Wings.

«Причина в позднем прибытии, мы ждем. Они просто еще не вылетели из аэропортов, где сейчас находятся: Сочи и Симферополя», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе аэропорта.

На курорты пассажиры вылетят, как только самолеты прибудут в Челябинск и будут готовы к обратному вылету.