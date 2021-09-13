На сквер возле нового кафедрального собора в Челябинске потратят 95 млн рублей

Благоустройство территории завершат осенью 2022 года

Комитет дорожного хозяйства Челябинска проводит аукцион на выполнение работ по благоустройству территории вблизи кафедрального собора Рождества Христова в районе улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. Начальная цена контракта составляет 95,3 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Заявки принимают до 20 сентября. Аукцион проведут на следующий день. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно провести земляные и дорожные работы. Также в обязанности компании будет входить озеленение (уложат газоны, разобьют цветники и высадят ели), устройство подъездного пути, тротуаров и стоянки, освещения. В сквере установят парковые скамьи со спинкой, прямые скамьи, металлические урны и кубические вазоны. Завершить благоустройство нужно до 20 сентября 2022 года.





Кафедральный собор Рождества Христова возводят на северо-западе Челябинска с 2014 года. Его строят в память о храме, который до 1932 года находился на месте нынешнего оперного театра. Челябинской епархии помогают Русская медная компания, ГК «Ариант» и ее основной акционер Александр Аристов. В июле 2018 года в стенах собора состоялась первая литургия, ее приурочили к празднованию 1020-летия Крещения Руси. Через год были освящены колокола.

Окончание строительства храма планируется к 2023 году. Работы находятся в завершающей стадии. Собор высотой 67 м (с учетом креста) сможет вместить одновременно 3 тыс. человек. На кровле храма, на высоте 23 м, обустроят смотровую площадку, откуда можно будет обозревать окрестности. Христорождественский собор станет самым большим на Южном Урале.