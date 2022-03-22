На набережной озера Смолино в Челябинске планируют обустроить лодочную станцию

Проект благоустройства представят жителям Ленинского района на публичных слушаниях

На рассмотрение в администрацию Ленинского района Челябинска поступил проект планировки территории берега озера Смолино — от жилого комплекса «Смолинский» до дома № 95 по улице Новороссийской. Об этом сообщил глава района Александр Орел. На набережной планируют обустроить лодочную станцию с павильоном проката.

Проект документа разработан по заданию управления по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска.

Работа над проектам благоустройства набережной озера Смолино велась около 10 лет назад. Ранее планировалось, что на берегу озера (на пересечении улиц Гагарина и Новороссийской) появится офисная высотка, но позже от этой идеи отказались.

«В то время разрабатывался проект „Золотая миля“, предусматривающий многоэтажную жилую и коммерческо-деловую застройку всей береговой полосы озера. Разработанный сейчас проект не предусматривает новых капитальных объектов, кроме уже существующих пятен застройки. Он нацелен на создание полноценного общественного пространства», — уточнил Александр Орел.

При этом объекты инфраструктуры, которые планируется разместить на набережной, будут нестационарными — это обходная галерея, павильон лодочной станции, трибуна с павильоном проката, павильон с раздевалкой, общественный туалет.

Документацию по планировке территории до ее утверждения жителям представят на публичных слушаниях. Сроки выполнения проекта пока не сообщаются.

«О месте и времени рассмотрения данного проекта обязательно проинформирую жителей», — добавил глава района.

Часть набережной озера Смолино благоустроил застройщик жилого комплекса «Смолинский». Другой отрезок (от дома № 95 до дома № 103 по улице Новороссийской) построили по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Участок, который предстоит облагородить, находится между этими благоустроенными отрезками набережной Смолино.