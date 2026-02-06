На мосту через Миасс в Челябинске строят сегмент для трамваев и автомобилей

Ремонт объекта идет круглый год

В Челябинске на строящемся мосту на улице Черкасской продолжается сооружение единой совмещенной части для движения трамваев и автомобилей. Ремонт стартовал весной 2025 года, работы ведут круглый год, в том числе и зимой.

Параллельно строители готовятся к монтажу балок первого пролета и укрепляют фундамент с помощью буронабивных свай. За время строительства рабочие уже выполнили большой объем работ: переложили сети канализации и связи, вынесли газопровод, построили две опоры и смонтировали дренажную систему. Они также полностью переустроили контактную сеть для электротранспорта и наполовину установили наружное освещение.

Реализация проекта проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчики должны сдать объект в июне 2027 года.