Алексей Текслер проверил начало ремонта моста по улице Черкасской

Губернатор работает в Металлургическом районе Челябинска

На улице Черкасской по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут подготовительные работы перед капитальным ремонтом Восточного моста через реку Миасс протяженностью почти 86 метров. Завершить большое обновление должны до конца июня 2027 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

О ходе ремонта доложили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Сейчас сделан трамвайный мост. На нем укладывают пути. Шпалы сделаны из переработанного пластика. Движение трамваев по этому мосту планируют запустить в начале августа. Тогда же закроют для проезда автотранспорта восточную часть переправы.

Ей 83 года. Масштаб работ сопоставим с реконструкцией Ленинградского моста. Подрядчик разберет старую конструкцию и построит новую, она будет немного шире. Обновленный мост оснастят всеми необходимыми инженерными коммуникациями, освещением, ограждением, тротуарами.

По словам подрядчика, завершается первый этап устройства ливневой канализации. Рабочие переносят контактную сеть трамваев и троллейбусов, выносят газопровод.

Машины и троллейбусы на время ремонта будут ездить только по западной части моста. Для движения можно использовать улицы Дубравную и Хлебозаводскую.