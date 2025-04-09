В Челябинске запретили въезд на кладбища в родительский день

Ограничения движения введут с 7 до 20 часов 29 апреля



Госавтоинспекция вводит временный запрет на остановку и стоянку транспорта на Радуницу на кладбищах в Челябинске. Период ограничений — 29 апреля 2025 года с 7:00 до 20:00. Они касаются движения транспорта на погостах и парковки вблизи городских кладбищ.

Движение будет ограничено на территориях и прилегающих улицах следующих кладбищ: Фатеевское, Митрофановское, Сухомесовское, Шершневское, Градское, Успенское, Сосновское и Махмутовское.

За нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Жителей призывают использовать общественный транспорт. В районе кладбищ будет осуществляться контроль за движением транспорта.

Сотрудники ГАИ рекомендуют горожанам и гостям города внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения и учитывать ограничения при планировании поездок.

Полный список ограничений и подробная схема движения опубликованы на сайте администрации города Челябинска.