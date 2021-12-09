На газификацию Аргаяшского района в 2022 году направят почти 100 млн рублей

Местные власти рассказали, где, кроме Селяево, появится голубое топливо

В Аргаяшком районе на газификацию населенных пунктов в 2022 году будет выделено 95,9 млн рублей. Об этом рассказал глава района Игорь Ишимов после прямой линии губернатора. Жители района из деревни Селяево узнали у Алексея Текслера сроки газификации своего населенного пункта. Оказалось, что кроме Селяево, газ появится еще в Кулуево и Акбашева. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

Накануне на прямую линию губернатора Алексея Текслера обратились жители деревни Селяева Аргаяшского района. Местная жительница озвучила острый для всех сельчан вопрос.

«Мы обращаемся к вам за помощью в газификации нашей деревни. Началось все в 2009 году, когда с населения были собрано по 10 тысяч рублей на проектно-сметную документацию. Этих средств не хватило. Помогла районная и местная власть. На данном этапе вся документация полностью готова. Вопрос: когда к нам придет газ?» — спросила Назира Шайхитдинова.

Губернатор подтвердил, что газ в Селяево появится в 2022 году, на эти работы будет выделено 27 млн рублей.

Алексей Текслер напомнил, что значительно увеличена программа газификации региона — до 1,5 млрд. рублей. На сайте администрации Аргаяшкского района сообщили, что строительство подводящего и разводящего газопроводов будет идти параллельно. К концу 2022 года «голубое топливо» придет к 141 домовладению селяевцев.

«Мы благодарны Алексею Леонидовичу за принятое решение об увеличении объема финансирования программы газификации. Так, наш район в 2022 году планирует освоить 95,9 млн. рублей Мы помимо большого проекта в деревне Селяева, газифицируем более 260 домов в селе Кулуево, почти 300 домов в новостройках деревни Акбашева», — отметил глава района Игорь Ишимов.

Напомним, губернатор попросил региональный Минстрой упростить поиск программы газификации населенных пунктов Челябинской области.