На доплаты медикам выделят 78 млн рублей из бюджета Челябинской области

Закон об этом приняли депутаты Законодательного собрания региона

С января 2023 года по всей России ввели специальные доплаты медикам. Но они не положены тем, кто работает вне программ ОМС, например наркологам, психиатрам и венерологам. По предложению губернатора Алексея Текслера Заксобрание области вводит региональные выплаты для таких категорий врачей. Закон приняли в среду, 22 февраля. Выплаты будут начисляться медикам на протяжении всего 2023 года.

«Региональный закон устанавливает выплаты с 1 января по 31 декабря 2023 года. Получать их будут медицинские работники (врачи, фельдшеры, младший медицинский персонала), которые оказывают скорую медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС, а также медики, которые оказывают медико-санитарную помощь, например психиатры, наркологи, дерматовенерологи, фтизиатры», — пояснил заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин.

Размер выплат составит от 4,5 тысячи рублей до 18,5 тысячи рублей в месяц. На 2023 год из бюджета области на эти цели выделят 78 миллионов рублей.

«Медикам действительно нужно поднимать зарплаты, особенно в первичном звене. По этому поводу депутаты собрания получают много обращений. Зарплаты медиков — это больная точка для всей России»,

— заметил председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев.