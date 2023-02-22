Медработники из Челябинской области начали получать прибавку к зарплате

Деньги медикам будут приходить каждый месяц

Медицинские работники региона начали получать ежемесячные дополнительные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Выплаты к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачей и специалистов первичного звена здравоохранения, докторов районных больниц, а также врачей, работающих на станциях и в отделениях скорой помощи. В Челябинской области выплаты получили уже более 11 тыс. медработников»,

— говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Марина Штрахова.

Максимальную выплату получили врачи центральных районных и районных больниц (18,5 тыс. рублей в месяц), врачи первичного звена (14,5 тыс. рублей) и врачи скорой медицинской помощи (11,5 тыс. рублей).

Такую же сумму — 11,5 тыс. рублей — составила выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Средний медперсонал центральных районных и районных больниц получил дополнительно 8 тыс. рублей в месяц, медики первичного звена — 6,5 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры скорой помощи — 7 тыс. рублей, а младший медицинский персонал — 4,5 тыс. рублей. Напомним, дополнительная ежемесячная выплата установлена правительством России с 1 января 2023 года.Дополнительная поддержка работников должна создать привлекательные условия для штатных сотрудников и привлечь в медицину новые кадры.