На День Победы в Магнитогорске выступят Егор Крид, Лариса Долина и Хабиб

В городе пройдет всероссийский фестиваль «Спасибо за Победу!»

В Магнитогорске на День Победы 9 мая выступят звезды российской эстрады Егор Крид, Лариса Долина, Хабиб, Родион Газманов и многие другие. Подробную программу мероприятия рассказала на аппаратном совещании в городской администрации начальник управления культуры Млада Кудрявцева.

«Магнитогорск выбран участником федерального проекта Первого канала и канала „Победа“. В рамках фестиваля „Спасибо за Победу!“ с 6 по 9 мая состоится съемка городских праздничных мероприятий, местных исторических событий, встреч с ветеранами войны и трудовыми династиями города. Проведение фестиваля будет сопровождаться зажжением сотен свечей, которые будут выложены в слово „спасибо“», — рассказала Млада Кудрявцева.

Площадкой финальной церемонии фестиваля станет территория монумента «Тыл — фронту» на берегу реки Урал. В праздничных мероприятиях примут участие: народные артистки России Лариса Долина и Надежда Крыгина, лидеры хит-парадов Егор Крид и Хабиб, победительница телепроекта «Голос» Александра Воробьева, Родион Газманов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров и другие.

Мероприятия пройдут в течение двух дней — 8 и 9 мая на площади Торжеств и в парке у Вечного огня. Вход для зрителей — свободный.

«8 мая в парке у Вечного огня состоится акция „Свечи памяти — свечи Победы“. В память о павших воинах и всех погибших в Великой Отечественной войне зажгутся свечи», — отметила Млада Кудрявцева.

Кроме того, в День Победы запланирован парадный марш спецслужб и ветеранов, возложение гирлянд и цветов к Вечному огню, а также к братским могилам, к стеле воинам-афганцам и погибшим в зоне СВО. Пройдут мероприятия военно-патриотических песен и стихов. Завершится праздник салютом.