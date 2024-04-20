На четырех территориях Челябинской области ввели особый противопожарный режим

Ветер и аномально жаркая погода могут стать причиной масштабных ЧП

С 19 апреля на территориях Еткульского, Красноармейского и Кунашакского районов, а с сегодняшнего дня в Копейске введен особый противопожарный режим. Соответствующие постановления подписали главы районов и города, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На территории Кунашакского района также введен режим повышенной готовности в связи с высокой пожарной опасностью.

«Южноуральцы! Призываем ответственно отнестись к данным ограничениям. Они направлены на снижение рисков и сохранение нашего общего благополучия!»,— призвали в МЧС.

Напомним, с начала пожароопасного сезона в лесах, расположенных на территориях трех районов, уже ликвидировали шесть возгораний.

С 5 апреля в Челябинской области установлен пожароопасный сезон. Жечь костры в лесах запрещено, а на приусадебных участках проводить какие-либо работы, которые могут стать причиной пожаров, следует очень аккуратно. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан штраф составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей и для юридических — 100–400 тысяч рублей. В условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два раза и более.